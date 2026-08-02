Velike promjene u Hajdukovoj postavi u Varaždinu: Vraća se Livaja, debitira Šotiček?

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon teškog europskog udarca protiv Pafosa i povratka s Cipra, trener Hajduka Gonzalo Garcia primoran je presložiti momčad za nedjeljno gostovanje u Varaždinu.

Urugvajski stručnjak ima velikih kadrovskih problema jer su pod upitnikom ozlijeđeni Dario Marešić i Mathieu Acapandie, dok je Roko Brajković izvan pogona na duže staze.

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Prema pisanju Slobodne Dalmacije, na golu se očekuje Toni Silić, koji će tako igrati protiv brata Josipa na vratima Varaždina. Desni bok zauzet će Niko Sigur, lijevi Šimun Hrgović, dok bi uz Siebea Van Hoorenbeecka na stoperskoj poziciji umjesto Marešića trebao startati mladi Marino Skelin. U veznom redu trebali bi zaigrati Rokas Pukštas i Adrion Pajaziti.

Najveća vijest za navijače svakako je povratak kapetana Marka Livaje u početnu postavu. Iza njega u napadačkoj liniji igrat će Šego na desnom te Dario Melnjak na lijevom krilu, dok je uloga kreatora pripala Dalissonu. S klupe bi u nastavku susreta prvi put u dresu Hajduka trebao debitirati novopridošli Marin Šotiček.

Očekivani sastav Hajduka (4-2-3-1):

T. Silić – Sigur, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pukštas, Pajaziti – Šego, Dalisson, Melnjak – Livaja.