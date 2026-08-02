VIDEO / Mladi Francuz slavio u Los Cabosu u svom prvom ATP finalu

Francuz Arthur Gea pobijedio je Denisa Shapovalova, osmog nositelja iz Kanade, rezultatom 6-3, 6-4 u finalu Los Cabos Opena u Meksiku, osvojivši svoj prvi ATP turnir.

Dvadesetjednogodišnji Gea također je prvi put igrao u ATP finalu, nakon što je prije uglavnom igrao na nižoj razini Challenger serije. Trenutno je 127. na svjetskoj ljestvici, što je ujedno i njegov najviši rezultat u karijeri. U ponedjeljak će ući među 100 najboljih na svijetu, kada će postati 81. igrač na ATP ljestvici.

Na najvišoj razini igra tek godinu dana i nikada nije stigao dalje od četvrtfinala. Taj je podvig postigao u veljači prošle godine u Montpellieru, kada je u Los Cabos stigao sa samo tri pobjede na ATP turnirima. Sada postaje šesti igrač rođen od 2005. koji je osvojio ATP naslov i pridružio se Joaou Fonseci, Jakubu Menšiku, Lerneru Tienu, Rafaelu Jodaru i Shang Junchenu.

Shapovalov, koji je branio naslov,ostao je na četiri naslova, a prije nešto manje od šest godina već je bio deseti igrač svijeta, treći najbolji Kanađanin ikada. Trenutno je 39. na ATP ljestvici.