AS: Mourinho je već poludio na zvijezde Reala

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Valter Gouveia SPP via Guliver

Trener Real Madrida José Mourinho nije skrivao ogroman bijes prema svojim igračima nakon lošeg ulaska u drugo poluvrijeme prijateljske utakmice protiv Fiorentine (2:2).

Iako je Kraljevski klub na odmor otišao s prednošću od 2:1 uz nekoliko promašenih zicera za potpuni potop Talijana, nastavak je donio sasvim drugu sliku na terenu. Igrači Reala potpuno su se opustili, što je u 58. minuti kaznio Moise Kean i poravnao rezultat.

Kako prenosi španjolski list AS, portugalski stručnjak bio je izvan sebe zbog komotnog pristupa svoje momčadi i gubitka kontrole nad utakmicom.

Mourinho je iskoristio obaveznu pauzu za osvježenje (tzv. cooling break) u drugom dijelu kako bi oštro verbalno napao svoje nogometaše.

“Zahtijevao je hitno podizanje razine igre i povratak maksimalne koncentracije na teren, očito nezadovoljan činjenicom da se na prijateljskim utakmicama ruše standardi koje postavlja za novu sezonu”, piše AS.