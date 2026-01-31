VIDEO / Fenomenalni Kramarić u tri minute zabio dva gola, Hoffenheim juri prema Ligi prvaka

Podijeli :

U 20. kolu njemačke Bundeslige Hoffenheim Andreja Kramarića nastavio je s briljantnom formom. Kod kuće je protiv Union Berlina s 3:1 upisao petu uzastopnu pobjedu. Kramarić je u razmaku od tri minute krajem poluvremena odveo svoju momčad na 2:0, a u vrlo ranoj fazi nastavka Hoffenheim je postigao i treći gol, to je bio autogol Leitea. U 68. Khedira je ublažio poraz gostiju za koje Josip Juranović nije bio ni na klupi zbog ozljede. Kramarić je igrao do 83. minute, a ovim je golovima podebljao bundesligaški konto na osam ove sezone. Hoffenheim je u poretku treći s 42 boda, što je šest više od Leipziga i Stuttgarta.

