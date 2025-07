VIDEO / Modrićev emotivan oproštaj: ‘Odlazim pomiješanih emocija, a evo kad sam shvatio da me Perez voli’

Podijeli :

Real Madrid TV

Hrvatski nogometaš Luka Modrić rekao je u četvrtak za klupsku televiziju Real Madrid TV da želi da ga se pamti kao dobru osobu i igrača koji je uvijek davao sve od sebe za taj klub.

“Nikada nisam razmišljao o tome kako bih volio da me se pamti. Kako god žele. Prije svega, kao dobru osobu. I kao igrača koji je uvijek davao sve do sebe i koji je poštivao sve: protivnike, suigrače i navijače. Kao igrača koji je uvijek davao sve od sebe za Real Madrid”, izjavio je 39-godišnji vezni igrač.

Modrić je u srijedu navečer odigrao posljednju utakmicu za Real Madrid gdje je bio 13 godina. Na stadionu u New Jerseyu odigrao je zadnjih 25 minuta u porazu od 0-4 od francuskog PSG-a u polufinalu Svjetskog klupskog prvenstva.

“Emocije su mi pomiješane”, napomenuo je.

“Završilo je nezaboravno, slavno i pobjedničko razdoblje. Sjećanje na sve što sam ovdje postigao čini me jako sretnim, čak i sada kada je sve gotovo”, dodao je.

Modrić je odigrao 597 utakmica i osvojio 28 pehara čime je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida. Posljednjih godinu dana, s brojem 10 na leđima, nosio je oko ruke kapetansku vrpcu.

“Real Madrid mi je dao sve u nogometu i na tome ću mu biti zahvalan do kraja života”, izjavio je.

VEZANA VIJEST Romano: Luka Modrić novi je igrač Milana, potpisao je do lipnja 2026. godine Alonso: Modrić neće biti zapamćen po današnjoj utakmici, on je legenda Reala

Sa Santiago Bernabea, gdje je doživio brojne ovacije publike, odlazi jer mu je istekao ugovor. Uprava na čelu s predsjednikom Florentinom Perezom nije mu ga produžila pa će idući mjesec kao slobodan igrač otići u Milan.

“Predsjednik mi je bio jako važan, prvo zato što me je doveo ovdje”, rekao je Modrić prisjetivši se dolaska iz londonskog Tottenhama u kolovozu 2012.

Rekao je da mu je Perez od početka pokazivao “posebnu naklonost”.

“Uvijek se prema meni ponašao jako dobro. Sada to mogu reći, prema meni se ponašao drukčije. I mislim da je to pokazao tijekom moje posljednje utakmice, jer nikada nisam vidio predsjednika da plače. Kada sam vidio te snimke shvatio sam da me voli”, ispričao je.

Modrić nije mogao izabrati najljepši trenutak u Real Madridu, ali rado se sjeća 2014. i osvajanja Lige prvaka, ujedno desetog naslova prvaka Europe za madridski klub.

“Jer je tada sve počelo. Počela je dominacija koja je trajala posljednjih 12 godina. Bilo je nevjerojatno osvojiti šest naslova Lige prvaka u deset godina”, rekao je.

U tadašnjem finalu s gradskim rivalom Atleticom izveo je korner u posljednjim trenucima utakmice, nakon kojeg je branič Sergio Ramos zabio gol glavom za produžetak u kojem su pobijedili.

“Nikada ne odustati i vjerovati. To nas je krasilo”, napomenuo je.

Rado se sjeća proslava s navijačima na trgu Cibeles, u centru Madrida.

“Naklonost navijača koju sam imao, i njihova ljubav prema meni, je impresivna. Ne možete prevariti ljude. Neće vas voljeti samo zato što igrate za Real Madrid”, izjavio je.

Rekao je da je proteklih godina rastao kao igrač i kao osoba, a da su mu Madrid i Španjolska drugi dom.

“Postati najtrofejniji igrač, u najboljem nogometnom klubu na svijetu, doista je nevjerojatno. Sigurno ću tek nakon nekog vremena biti svjestan što sam postigao ovdje”, zaključio je.