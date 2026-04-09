Velike promjene u Ligi prvaka: Nike preotima Adidasu vrijedan posao

(AP Photo/Aurelien Morissard) via Guliver Image

Velike promjene stižu u Ligi prvaka.

Nakon 25 godina UEFA je u pregovorima oko promjene službene lopte elitnog europskog nogometnog natjecanja. Od 2001. tu čast obnašao je Adidas, njemački dobavljač opreme, a sada bi to mogao učiniti njihov najveći konkurent Nike.

Kako javlja engleski The Athletic, UEFA je već u ožujku započela pregovore s američkom tvrtkom te se čini kako su se nagodili s njima. U konkurenciji je bila i Puma, veliki konkurent Adidasa u Njemačkoj, a ni brend s popularne “tri crte” nije htio otići bez borbe.

Međutim, Nike je trijumfirao te će od sezone 2027./2028. biti dobavljač lopti za Ligu prvaka. Ugovor s UEFA-om trajat će do 2031. godine kada će se opet pregovarati.