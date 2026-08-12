Silić uoči uzvrata sa Žalgirisom: ‘Nisam zadovoljan koliko pogodaka primamo’

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Robert Matić / HNK Hajduk Split

Hajduk u četvrtak na Poljudu dočekuje Žalgiris u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Splićani iz Vilniusa donose veliku prednost od 5:2, koja bi trebala biti dovoljna za prolazak, ali nakon nekoliko lošijih prvenstvenih rezultata i neugodnih iskustava iz prošlosti u Hajduku nema mjesta opuštanju. Uoči susreta pred novinare je izašao mladi vratar Toni Silić, koji se u posljednje vrijeme našao na udaru kritika zbog broja primljenih pogodaka.

Silić je utakmicu najavio zajedno s trenerom Gonzalom Garcíjom, a govorio je i o tome što je u prvoj utakmici nosio kapetansku traku. “Sigurno mi je ostvarenje sna biti kapetan. To je ponos za mene i moju obitelj”, rekao je.

O velikoj prednosti koju je Hajduk stekao u Litvi Silić kaže kako ona svakako predstavlja značajnu zalihu, ali da se pristup u uzvratu neće mijenjati.

“Sigurno je velika prednost. Odigrali smo tamo odlično, pobijedili smo u gostima nakon dugo vremena. Postavit ćemo se napadački, jedino tako znamo igrati”, izjavio je Silić.

Hajduk je ove sezone primio gotovo dva pogotka po utakmici, a mladi vratar svjestan je da dio odgovornosti za takvu statistiku snosi i sam.

“Radimo na tome. Sigurno nije lijepo primati puno golova. Izgubili smo puno toga u posljednjim minutama i radimo na tome da se to u budućnosti ne događa”, rekao je i osvrnuo se na svoje nastupe: “Nekim stvarima sam zadovoljan, nekima ne. Nisam zadovoljan koliko pogodaka primamo. Ima puno, puno prostora za napredak. Kad sam ja na višoj razini, lakše je ekipi, a kad je ekipa na višoj razini, lakše je i meni. Pričamo o svim pozitivnim i negativnim stvarima.”

Iako Hajduk već za vikend očekuje prvenstveni dvoboj s Goricom, Silić ističe da momčad zasad ne razmišlja o toj utakmici.

“Ne razmišljamo još o Gorici. Imamo dobru prednost, ali ništa još nije gotovo. Tek nakon ove utakmice možemo razmišljati o Gorici”, odgovorio je.

Na kraju je poručio da vjeruje kako Hajduk može ponoviti izdanje iz prve utakmice i izboriti plasman u play-off.

“Sigurno da možemo. Ako uđemo s istim pristupom i energijom, siguran sam da ćemo slaviti i ući u play-off, u kojem nismo bili godinama.”