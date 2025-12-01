Vardy doveo Cremonese do slavlja kod Bologne, Moro odigrao cijeli susret

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

U posljednjem susretu 13. kola talijanskog nogometnog prvenstva Cremonese je na gostovanju pobijedio Bolognu sa 3-1 uz dva gola engleskog napadača Jamiea Vardyja.

Gosti su poveli u 31. minuti golom Martina Payera, a samo tri minute kasnije Jamie Vardy je povećao prednost gostiju.

U posljednjim trenucima prvog dijela Bologna je smanjila pogotkom Riccarda Orsolinija iz kaznenog udarca. No, u 50. minuti je bivši napadač Leicestera zabio za 3-1.

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro je odigrao cijeli susret za Bolognu.

Cremonese je ovom pobjedom napredovao na 11. mjesto sa 17 bodova, dok je Bologna šesta sa 24 boda.

Vode Milan i Napoli sa po 28 bodova.