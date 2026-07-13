Bilić se obratio javnosti: ‘Došao sam napraviti veliki rezultat, imam tri temelja za to!’

"Ne može se ignorirati da sam bio izbornik prije. Svi su izbornici Hrvatske povezani jer su svi dio iste priče, jedne velike priče o hrvatskom nogometu. Ali ne bih uspoređivao što je bilo tada, što sad. Prošlo je 14 godina. Jedan dio je bio odličan, jedan dio neuspješan. Sve ima razloge zašto se to dogodilo da bi završilo dobro. Dvaput smo bili dobri, 2010. nas nije bilo. Smjena generacija, kartone, ozljede, ali veliki neuspjeh. Ali bili smo 2008. tu, jako blizu. Imao sam 2012. osjećaj da smo zreli i sve. Hrvatska je poznata po tome da, što je duže na turniru, raste. Imate neke reprezentacije kojima dosade što su dugo u kampu. Ali je to bilo davno. Ima nekih stvari koje ne bih promijenio jer teško mijenjam. Prošao sam puno toga po svijetu, ono što mi je dalo koru i patinu, što kažu u Dalmaciji. Teško mi je govoriti o sebi, ali osjećam da je to vrijeme, da sam u najboljim godinama. Ne samo po pitanju iskustva, nego i motivacije, volje i energije. To je sve razlog zašto sam prihvatio predsjednikovu ponudu. U kontaktu smo već dvije godine, ali malo smo se čuli i vidjeli od početka. Od prvog dana je to bilo kad i ako Zlatko ode. S tim je počinjalo i završavalo."