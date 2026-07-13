Romano objavio detalje velikog posla: Kapetan Belgije dolazi u Manchester United

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Youri Tielemans (29) novi je igrač Manchester Uniteda.

Dosadašnji veznjak Aston Ville i kapetan belgijske reprezentacije seli na Old Trafford nakon što je United aktivirao njegovu odštetnu klauzulu vrijednu 41 milijun eura, objavio je Fabrizio Romano.

🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪 United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder. Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Aston Villa nije imala mogućnost odbiti ponudu, ali će barem ostvariti veliku zaradu jer je Tielemansa prije tri godine dovela iz Leicestera bez odštete. Belgijac je za Villu odigrao 134 utakmice, zabio 10 golova i upisao 25 asistencija, a prošle sezone bio je jedan od junaka osvajanja Europske lige, postigavši pogodak u finalu.

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Za belgijsku reprezentaciju Tielemans ima status jednog od ključnih igrača. Kapetan je s 90 nastupa, 15 pogodaka i 13 asistencija, a na aktualnom Svjetskom prvenstvu bio je važan dio momčadi.

Posebno se istaknuo u osmini finala protiv Senegala, kada je s dva pogotka režirao veliki preokret Belgije nakon zaostatka 0:2. Zbog ozljede nije nastupio u četvrtfinalnom porazu od Španjolske 0:1.