Još jedan žestok ‘udar na Fifu’: ‘Infantino je uvjeren da je samo Bog iznad njega’

Svi kritiziraju predsjednika Giannija Infantina i Međunarodnu nogometnu organizaciju, ali nitko ništa konkretno ne poduzima, izjavio je Mark Pieth, nekadašnji član Fife i švicarski stručnjak za kazneno pravo, a prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Na udaru je Fifa pogotovo tijekom aktualnog Svjetskog prvenstva zbog brojnih očitih ili manje očitih afera, a Pieth navodi da bi ključna protuteža trebala biti Europska nogometna organizacija.

“Ništa se ne događa bez Europe i europski bi savezi trebali iskoristiti tu moć i vrijednost koju imaju. Uefa bi trebala zagrmiti i reći – napuštamo Fifu. Europski nogomet uvijek je vladao svijetom, a i ovo prvenstvo je dokaz toga. Uefa bi trebala zauzeti oštar stav prema Fifi pozivajući se na antimonopolski zakon. No, čini se da europski nogomet nije ujedinjen po ovom pitanju i ne želi zajednički poduzeti mjere protiv Infantina“, rekao je 73-godišnji Pieth u razgovoru za Tagesspiegel.

Pieth je od 2011. do 2013. godine bio član Fife te je vodio neovisnu komisiju zaduženu za demokratizaciju organizacije. U to je vrijeme predsjednik Fife bio Sepp Blatter.

“Fifa je institucionalna organizacija i svaka članica može pokrenuti određeni pravni postupak. No, Infantino je dodatno usavršio raniji Blatterov sustav. Još ga više pokreće želja za novcem, utjecajem i moći. Primjerice, etički odbor Fife postoji valjda samo na papiru. Infantino je uvjeren da iznad njega nema nikoga, odnosno, da je samo Bog iznad i unutar njegove organizacije to je i istina“, dodao je Pieth.