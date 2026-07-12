Vukojević: Dalić je napravio čudo, a Bilić? Posvetit će još veću pažnju HNL igračima, zna što radi

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Sport Klub

Bivši hrvatski reprezentativac Ognjen Vukojević govorio je o sad već bivšem izborniku Zlatku Daliću, ali i najvjerojatnije budućem - Slavenu Biliću.

Vukojevića je Bilić uveo u reprezentaciju. Osvrnuo se na dolazak Dalića u reprezentaciju.

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“Poslao sam poruku Daliću, napisao sam mu da bude ponosan, da je napravio čudo. Isto tako da se sjećam kao da je bilo jučer tog 7. listopada 2017. godine kad je stigao na aerodrom prije puta u moj Kijev, gdje smo se sreli. On tada neke reprezentativce nije ni poznavao, ni Luku Modrića, osim s terena, a kamoli Ukrajince. Uskočio je i Darijo Srna. Pokušali smo mu pomoći maksimalno. Htio je poslušati, ali njegova je bila zadnja. Rekli smo mu da treba zaustaviti Jarmolenka i Konopljanku koji su bili udarne igle. Složio se, stavio je Vidu i Vrsaljka na bekove, a Mitrovića na stopera. Kramarić je dao dva gola, uspjeli smo, a dalje je sve povijest. Napravio je čuda. Daj Bože da se varam, ali mislim da će to biti nemoguće ponoviti. Uz svu našu perspektivu. Mislim da je došlo kod njega do određenog zasićenja, da je osjetio da je napravio maksimum. Žao mi je što je otišao, ali njegovu odluku treba poštovati. Kapa do poda”, poručio je Vukojević za SN.

Kakav je Bilić bio izbornik?

“Modriću, Ćorluki, Eduardu, meni… bio je izbornik u mladoj reprezentaciji, a potom u A. Rekao bih da je sada na istom putu kao i onda kad je stvarao novu selekciju. Uveo je nas iz Dinama, dodat ću i Mandžukića, a sada ga čeka sličan put. Imamo puno dobrih mladih igrača, mora napraviti smjenu koju je i tada predvodio, nakon SP-a u Njemačkoj. Znatno je iskusniji, mnogo je toga prošao u karijeri, zna što ga čeka. Mislim da će se fokusirati na Euro 2028., da će se kroz Ligu nacija pripremati za kvalifikacije. Ona je, po meni, idealna za smjenu generacija. Vjerujem da će iskoristiti te jake utakmice koje rezultatski nisu posebno bitne, da se oformi nova ekipa za Euro. Nastojat će dobiti jasnu sliku s kim ide dalje, da bude čistih i otvorenih karata, da posloži formaciju u kojoj želi igrati. Imamo neke igrače koji su u godinama i trebamo gledati hoće li dočekati Euro 2028. Jako je inteligentan, zna što radi.”

Kako bi opisao njegov trenerski stil, je li se što promijenilo?

“Složio bih se da je uvijek imao prijateljski odnos s igračima, ali pazio je na balans, znali su se red i disciplina pa, kad se pretjeralo, on bi to prelomio. Bilo je par situacija u kojima je donosio jake odluke. No, igrače je štitio i maksimalno im izlazio u susret. Imao je odličan stožer. Rekao bih da se kasnijoj generaciji vratila ona sreća koja je nama nedostajala za nešto više. Sjetimo se te Turske i nesretnog Beča 2008. godine, pa Eura 2012. i utakmice sa Španjolskom. Još sad vidim Rakitićevu šansu, kako mu je Casillas obranio šut glavom. Da je zabio, prošli bismo Španjolce koji su kasnije osvojili Euro. Odigrali smo fenomenalno drugo poluvrijeme s Talijanima. Kad sam gledao Portugal, sinula mi je ta Italija iz Poznanja 2012. Irce smo razbili… Nedostajao je taj mali kotačić sreće.”

Što najviše pamti kod Bilića?

“Bio je studiozan, volio je obilaziti igrače. Sjećam se koliko su puta dolazili u Ukrajinu i on, i Aljoša Asanović, i Nikola Jurčević. Daje pažnju igračima, koji mu to vraćaju. Ne sumnjam da će napraviti zajedništvo i atmosferu, da se to neće mijenjati, da će ostati kao i kod Dalića. Hrvatska drži taj kult reprezentacije, neće biti problema ni iskakanja, kakvih ima u drugim reprezentacijama u našem okruženju. Uvest će nove snage, posvetit će još veću pozornost igračima iz HNL-a, vidim da i kod Ivice Olića u U-21 vrsti ima puno potencijala. Dinamovi igrači, kao Stojković i Beljo, mislim da će dobiti šansu. Kostur nam ostaje, pogotovo obrana, gdje imamo golem kapital, dugo još mogu igrati zajedno, a imaju veliko iskustvo. Mislim da će osnažiti krilne pozicije i napadački segment. Vjerujem da će to biti dobro.”