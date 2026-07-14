UŽIVO OD 21:00/ FRANCUSKA – ŠPANJOLSKA Stigli sastavi za spektakl u polufinalu SP-a, Bebeku posebna čast!

Ivan Bebek dobio je novo zaduženje na Svjetskom prvenstvu. Hrvatski sudac večeras će na utakmici četvrtfinala između Francuske i Španjolske u Dallasu obnašati dužnost pričuvnog pomoćnog VAR suca.

FIFA je od četvrtfinala Svjetskog prvenstva uvela dodatnu sigurnosnu mjeru u VAR sustav. Naime, glavni VAR suci ne nalaze se na stadionima, već utakmice prate i donose odluke iz središnjeg komunikacijskog centra u Dallasu.

Kako bi se izbjegli mogući tehnički problemi, FIFA je odlučila da će na svakom stadionu tijekom četvrtfinala biti prisutna i dva pričuvna VAR suca. U slučaju prekida veze ili bilo kakvog tehničkog kvara koji bi onemogućio komunikaciju s VAR centrom, oni odmah preuzimaju sve VAR dužnosti i osiguravaju neometan nastavak utakmice.

Upravo će jednu od tih odgovornih uloga večeras imati i Ivan Bebek na dvoboju Francuske i Španjolske.