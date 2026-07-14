Službeno je: Arsenalov junak iz prošle sezone otišao je u Tursku

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Arsenal, aktualni prvak engleske Premier lige, službeno je obznanio da 31-godišnji Leandro Trossard više nije član londonske momčadi te će karijeru nastaviti u Besiktasu.

Arsenal nije obznanio financijsku pozadinu transfera belgijskog reprezentativca koji je njihov član bio od 2023. godine. Kroz sve te godine Trossard je bio vrlo važan pojedinac u svim klupskim uspjesima pa tako i u prošlosezonskoj tituli engleskog prvaka. Arsenal završio prvi transfer za sljedeću sezonu Brazilska zvijezda želi napustiti Newcastle i prijeći u Arsenal, Topnici će morati ‘zagrabiti u džep’ Prošle sezone Trossard je postigao šest prvenstvenih pogodaka. Ponajviše će ga se pamtiti po golu u smiraj utakmice protiv West Hama kada je zabio za 1:0 pobjedu tri kola prije kraja sezone u kojoj su Topnici na kraju slavodobitno podignuli pehar prvaka.