Sve što FIFA izmisli, UEFA odbije: ‘Ne’ i za novo VAR pravilo

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AP Photo/Ed Zurga via Guliver

Na pomalo neobičan način UEFA sa zanimanjem promatra što FIFA radi s "pravilima" nogometne igre tijekom ovog Svjetskog prvenstva.

Dan nakon što je Miguel Almirón dobio crveni karton zbog prekrivanja usta tijekom utakmice Paragvaj – Turska, iz UEFA-e su poručili da se takozvano “Viníciusovo pravilo” neće primjenjivati u europskim natjecanjima.

Dan nakon što je Breel Embolo dobio drugi žuti, odnosno crveni karton, zbog simuliranja na utakmici Švicarska – Argentina, UEFA je objavila da se takozvano pravilo “zamjene identiteta” neće primjenjivati u europskim natjecanjima.

UEFA će svojim sucima naložiti da ne primjenjuju FIFA-ino novo tumačenje pravila o “pogrešnom identitetu”, koje omogućuje VAR-u da intervenira i kod prvog žutog kartona, piše londonski The Times, pozivajući se na svoje izvore iz Nyona.

Embolo je postao prvi nogometaš koji je isključen zahvaljujući ovom novom tumačenju pravila. Tijekom utakmice protiv Argentine VAR je poništio žuti karton koji je prvotno dobio Leandro Paredes zbog prekršaja, nakon čega je sudac João Pinheiro pokazao žuti karton Embolu zbog simuliranja. Budući da mu je to bio drugi žuti karton, švicarski reprezentativac morao je napustiti teren.

Iako su snimke pokazale da je odluka bila ispravna, jer je Švicarac doista simulirao i nije bilo nikakvog kontakta s argentinskim igračem, u UEFA-i smatraju da ovakvo tumačenje previše proširuje ovlasti VAR-a i izlazi iz okvira pravila koja je usvojio Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB).

Izbornik Švicarske Murat Yakin tada je odluku nazvao “neprihvatljivom”, uz ocjenu da je “uništila utakmicu”, budući da je Argentina s igračem više stigla do pobjede 3:1 i plasmana u polufinale protiv Engleske.

Zbog toga će UEFA svojim sucima i VAR timovima u svim natjecanjima naložiti da se strogo pridržavaju IFAB-ovih pravila, prema kojima VAR ne smije intervenirati kod žutih kartona, osim u slučaju kada je riječ o drugom žutom kartonu koji izravno vodi do isključenja.

Ovo je još jedno u nizu ozbiljnih neslaganja između UEFA-e i FIFA-e kada je riječ o primjeni i tumačenju nogometnih pravila.