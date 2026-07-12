Partnerica norveške zvijezde objavila jezive prijetnje nakon ispadanja sa SP-a

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Danilo Fernandes Fotoarena via Guliver

Dan nakon ispadanja Norveške od Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva pažnja javnosti usmjerena je na Alexandera Sørlotha, ali ne zbog nogometa.

Njegova partnerica Lena Selnes otkrila je dio uznemirujućih poruka koje je primila nakon utakmice te javno osudila govor mržnje.

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Na društvenim mrežama objavila je niz uvreda i prijetnji upućenih obitelji norveškog reprezentativca. Među porukama bili su i pozivi Sørlothu da počini samoubojstvo te da napusti Norvešku.

“Svjetsko prvenstvo donosi mnogo radosti, ali i mnogo mržnje. Nisam ovome željela posvećivati pozornost, ali nakon ovakvih komentara osjećam da moram”, napisala je te dodala: “Nadam se da će svi malo bolje razmisliti prije nego što napišu nešto ovakvo, bez obzira na situaciju.”

Kommentarfeltet til Alexander Sørloth sin kjæreste Lena Selnes etter kampen. pic.twitter.com/fiOr4iyjxM — 730.no (@730no) July 12, 2026

Sørloth je protiv Engleske bio u početnoj postavi, a pri vodstvu Norveške 1:0 propustio je veliku priliku kojom je mogao odvesti svoju reprezentaciju korak bliže polufinalu. Nedugo nakon toga Engleska je izjednačila i preokrenula utakmicu.

Iako je prvenstvo završio bez pogotka, Sørloth je bio važan član reprezentacije koja je ostvarila povijesni uspjeh plasmanom među osam najboljih na svijetu.