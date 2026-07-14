Senzacionalna priča na pomolu? Lovren bi mogao zaigrati u HNL-u

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(AP Photo/Francisco Seco) via Guliver Image

Dejan Lovren mogao bi napraviti jedno od najvećih iznenađenja ovog prijelaznog roka i karijeru nastaviti u Rudešu. Iskusni stoper još nije donio odluku o budućnosti, no mogućnost dolaska u zagrebački klub više nije samo obična glasina.

Prema pisanju Sportskih novosti, Rudeš je pokazao ozbiljan interes za bivšeg hrvatskog reprezentativca, koji je nakon odlaska iz PAOK-a slobodan igrač. Iako ima ponude iz Hrvatske i inozemstva, razgovori s novim prvoligašem doista postoje.

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Predsjednik Rudeša Josip Šimunić potvrdio je da je cijela priča krenula kroz prijateljski razgovor, ali je s vremenom prerasla u konkretniju mogućnost:

“Dejan Lovren jedan je od najboljih hrvatskih reprezentativaca i u svojoj 37. godini još uvijek može birati gdje će igrati. Osobno smatram da, osim Dinama, u HNL-u nitko ne može platiti njegove usluge. Kao predsjednik Rudeša, ali i kao njegov prijatelj, malo smo se kroz razgovor šalili da dođe igrati za Rudeš po prijateljskoj liniji. Onda se priča jednostavno zakotrljala i izašla izvan granica šale.”

Hoće li do dogovora doći, trebalo bi biti poznato u idućim danima. Lovren zasad ne razmišlja o završetku igračke karijere, a uz interes Rudeša razmatra i druge opcije. Ako bi transfer bio realiziran, riječ bi bila o jednom od najzvučnijih dolazaka u povijesti HNL-a.