Evo kada bi se trebalo znati vraća li se Livaković u Dinamo

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Marin Franov / CROPIX via Guliver

Pitanje potencijalnog povratka reprezentativnog vratara Dominika Livakovića u Dinamo uskoro bi moglo dobiti konačan odgovor.

Ključni trenutak u pregovorima trebao bi se dogoditi u ponedjeljak, 20. srpnja, pišu Sportske novosti. Kako je potvrdio Livakovićev menadžer Andy Bara, upravo je za taj datum zakazan službeni sastanak u Istanbulu s vodstvom Fenerbahčea.

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Zastupnici hrvatskog vratara otputovat će u Tursku nekoliko dana ranije kako bi pripremili teren za razgovore, nakon kojih će biti poznato hoće li Livaković karijeru nastaviti u Maksimiru, gdje mu se nudi petogodišnji ugovor.

Bez obzira na ishod sastanka u Istanbulu, u startu je otklonjena mogućnost da Livaković nastupi za Dinamo u predstojećem dvomeču drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Budući da mu je službena posudba istekla te je ugovorom vezan za turski klub, Dinamo ga nije mogao prijaviti za ovu fazu natjecanja.

Ukoliko pregovori završe uspješno za zagrebački klub, Livaković će pravo nastupa steći tek od idućeg europskog kola, za koje se u plavom taboru nadaju da će biti treće pretkolo Lige prvaka. Do tada, uloga prvog vratara u susretima protiv Thuna povjerena je Ivanu Filipoviću.