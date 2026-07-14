Evo tko bi mogao suditi finale Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Međunarodna nogometna organizacija (FIFA) još nije odlučila tko će biti glavni sudac finalne utakmice na Svjetskom prvenstvu, a o toj će odluci ovisiti tko će se boriti za naslov prvaka.

Bude li branitelj naslova Argentina igrala u finalu onda je, navodi njemačka agencija dpa, naturalizirani Australac Alireza Faghani prvi favorit za glavnog djelitelja pravde. Ulazak Argentine u finale automatski iz igre izbacuje sve europske i južnoameričke suce.

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Godinama vrlo dobro kotiraju francuski suci Clement Turpin i Francois Letexier, ali oni otpadaju ako Francuska pobijedi Španjolsku u polufinalu te time treći put u nizu izbori finalnu utakmicu. Oni postaju ozbiljna opcija ako finale SP-a bude Španjolska – Engleska. Prođu li u finale Francuska i Engleska tada glavni kandidati za glavnog suca postaju Slovenac Slavko Vinčić, Talijan Maurizio Mariani te Poljak Szymon Marciniak.

Upravo je Marciniak bio sudac finalne utakmice posljednjeg Svjetskog prvenstva u kojoj je Argentina bila bolja od Francuske.

Brojni mediji navode da je u bazi podataka FIFA-e za glavnog djelitelja pravde za finalni susret ostalo još trinaest sudaca.