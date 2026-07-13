Kaos na pomolu: Internetom već kruže snimke nereda navijača, policija svjesna rizika

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Policija u Atlanti upoznata je s poviješću odnosa Engleske i Argentine, te se priprema za složenu operaciju uoči polufinala Svjetskog prvenstva u srijedu navečer u tom gradu.

Policija je svjesna mogućnosti povećanja napetosti zbog odnosa između zemalja.

Internetom već kruže snimke manjih nereda između argentinskih i engleskih navijača u subotu. Na jednoj se vidi navijač Gordog albiona na stadionu kako razmjenjuje udarce s trojicom muškaraca u argentinskim dresovima, dok se na drugoj snimci skupina navijača u argentinskim dresovima suočava s engleskim navijačima u baru.

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Prema riječima američkih dužnosnika, engleski navijači su se do sada ponašali besprijekorno tijekom cijelog turnira.

U SAD-u postoji ogromna argentinska dijaspora, posebno na Floridi , i očekuje se da će mnogi otići u Atlantu prije utakmice.

Argentinski navijači i igrači kontinuirano spominju Falklandske otoke. Nakon plasmana u četvrfinale “Gauči” su u svlačionici pjevali “Za Malvine, za Diega, za Leov posljednji ples.”

Jedna verzija pjevala se tijekom cijelog argentinskog puta do naslova na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, a ažurirana je za turnir 2026. Originalna pjesma započinje stihovima ‘Rođen sam u Argentini, zemlji Diega i Lionela, i dečki s Malvina koje nikada neću zaboraviti’.

Ažurirana verzija sada sadrži stihove ‘Ja sam Argentinac od kolijevke do groba, za Malvine, za Diega, za Leovo posljednje poglavlje’, referirajući se na legende Diega Maradonu i Messija.

Malvini su argentinski naziv za Falklandske otoke, gdje je 1982. godine poginulo 649 njihovih vojnika nakon što su pokušali vratiti teritorij od Ujedinjenog Kraljevstva.

Posebnu pažnju u nogometnim odnosima između ove dvije zemlja izaziva i “Božja ruka” Diega Maradone. Bio je to jedan od najkontroverznijih trenutaka u povijesti SP-a. Riječ je o četvrtfinalu SP-a 1986. u Meksiku, a Argentina je pobijedila Englesku sa 2:1.

Šest minuta nakon početka drugog poluvremena, Maradona je utrčao u kazneni prostor i “nadskočio” engleskog vratara Petera Shiltona, te podignutom rukom iznad glave udario loptu rukom prebacivši čuvara mreže. Unatoč prosvjedima engleskih igrača, gol je priznat, a Maradona ga je kasnije pripisao ‘Božjoj ruci’.

Četiri minute nakon prvog gola “mali zeleni” je postigao gol stoljeća, kako su ga kasnije prozvali. U 11 sekundi je dodirnuo loptu 11 puta i savladao petoricu igrača prije nego što je prevario Shiltona i zabio s desne strane kaznenog prostora. Gary Lineker je smanjio u završnici susreta. Argentina je prošla dalje i potom osvojila svoje drugo Svjetsko prvenstvo.