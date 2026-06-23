Uskoro i konačna potvrda? Procurio sastav Vatrenih, Dalić pripremio iznenađenja

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Giacomo Cosua via Guliver Image

Još je nekoliko sati ostalo do utakmice Hrvatske i Paname.

Svi se pitaju s kojim sastavom će izbornik Zlatko Dalić krenuti u Torontu jedan sat nakon ponoći, a čini se da je tu Dalić pripremio brojna iznenađenja.

Naime, kako pišu SN, Mateo Kovačić vraća se u početnu postavu Hrvatske za utakmicu s Panamom pa bi takvom potencijalnom odlukom Petar Sučić preselio na klupu.

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Potvrđene su informacije o tome da će Marin Pongračić zamijeniti Luku Vuškovića u početnom sastavu, dok će Petar Musa startati u vrhu napada. Novitet u prvih 11 je i Marco Pašalić, koji kreće na desnom krilu.