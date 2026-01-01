United je za njega izdvojio 50 milijuna eura i otpisao ga, sve je bliže transferu

Podijeli :

xRichardxCallis via Guliver

Turski prvak Galatasaray želi u zimskom prijelaznom roku pojačati vezni red te je zainteresiran za igrača Manchester Uniteda Manuela Ugartea (24), objavili su britanski mediji.

Galatasaray ga želi dovesti na polugodišnju posudbu uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone za 20 milijuna eura. Urugvajski reprezentativac je ove sezone skupio 12 nastupa za Manchester United, ali je samo tri puta bio u početnoj postavi.

Ugarte je poznat po defanzivnom presingu i presijecanju protivničkih dodavanja, a baš takvog igrača traži trener turskog kluba Okan Buruk.

Mogućnost igranja u Ligi prvaka trebala bi biti privlačna urugvajskom veznjaku, računaju u Galatasarayju. U turskom prvaku već igra jedan Urugvajac, Lucas Torreira, pa u Galatasarayju smatraju da bi i on sa svojim pozitivnim iskustvima mogao pridonijeti tome da se Ugarte odluči za prelazak u Istanbul.

Galatasaray je vodeći u turskom prvenstvu, sa tri boda više od drugoplasiranog Fenerbahčea. Nakon šest kola Lige prvaka nalazi se na 18. mjestu sa devet bodova, odnosno na poziciji koja mu donosi razigravanje za plasman u osminu finala.

Ugarte je u Manchester United stigao u ljeto 2024. godine, a za njegov transfer Parižani su primili 50 milijuna eura iz Paris Saint-Germaina. Godinu ranije PSG ga je kupio od Sportinga za 60 milijuna eura.