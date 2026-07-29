Uefa opet ‘napala’ Fifu: ‘Ne smiju nastaviti koristiti naš sport za bogaćenje sebe i svojih prijatelja’

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Nico Vereecken via Guliver Image

Uefa je optužila Fifu da nogomet koristi za bogaćenje "sebe i svojih prijatelja", reagirajući na prijedlog o prodaji udjela u najvećim svjetskim natjecanjima.

Sve dolazi nakon što je Fifa nacionalnim savezima postavila financijski ultimatum.

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Stigla je u utorak popodne vijest kako Fifa na čelu sa svojim predsjednikom Giannijem Infantinom prodaje udjele u Svjetskom prvenstvu za profit od 3,5 milijardi dolara.

Taj potez izazvao je brojne reakcije u nogometnom svijetu pa je Uefa službenim priopćenjem poručila Fifi kako nogomet nije na prodaju.

Na tome Fifa ipak nije stala te je u srijedu stigla nova kontroverzna vijest. Naime, kako javlja novinar The Timesa Martyn Ziegler, Infantino je krenuo u podmićivanje svjetskih reprezentacija.

Kako prenosi Ziegler, predsjednik Fife je reprezentacijama u sljedećih 53 dana ponudio dvije opcije. Jedna je da prihvate prodaju Svjetskog prvenstva i da svaka zaradi po 40 milijuna dolara, a druga je da odbiju takav prijedlog i zarade 10 milijuna dolara.

Europska nogometna federacija u srijedu je ponovno oštro kritizirala Fifiine namjere. U službenom priopćenju poručili su:

“Doznali smo za ultimatum koji je Fifa postavila savezima: ili će podržati prijedloge ili se ponuda za jednokratnu isplatu povlači. To samo po sebi dovoljno govori o kakvom je planu riječ.

Nakon razgovora s brojnim dionicima u sportu, UEFA je svjesna da postoji značajan i sve veći otpor Fifnom planu. Fifa ne smije nastaviti koristiti naš sport za bogaćenje sebe i svojih prijatelja. Postoji ispravan način za razvoj nogometa, a prioritet moraju postati savezi, klubovi, lige, igrači i navijači”, poručila je Uefa.