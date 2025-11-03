Uefa kaznila Dinamo zbog ponašanja navijača u Švedskoj! BBB-ima prijeti zabrana gostovanja

Podijeli :

Stigla je nova kazna na adresu Maksimirska 128.

Uefa je objavila da je zbog izgreda navijača u švedskom Malmou kaznila Dinamo novčano te uvjetno zabranom gostovanja. Dinamo zbog toga što su njegovi navijači palili baklje i bacali predmete mora Uefi platiti 30 tisuća eura te još 10 tisuća eura jer su mu navijači istaknuli poruke neprimjerene sportskom događaju.

Ovo je odluka Uefe:

“Optužbe protiv GNK Dinama

Bacanje predmeta, čl. 16(2)(b) Disciplinskog pravilnika

Prikazivanje poruke neprimjerene sportskom događaju (nedopušteni transparenti), čl. 16(2)(e) Disciplinskog pravilnika

Paljenje pirotehnike, čl. 16(2)(c) Disciplinskog pravilnika

Odluka

Disciplinsko tijelo UEFA-e je odlučilo:

Kazniti GNK Dinamo s 30.000 € te zabraniti GNK Dinamu prodaju ulaznica svojim gostujućim navijačima za sljedeću jednu (1) utakmicu u UEFA-inim natjecanjima zbog paljenja pirotehnike i bacanja predmeta. Ova zabrana prodaje ulaznica gostujućim navijačima je uvjetno odgođena na probni rok od dvije (2) godine, počevši od datuma ove odluke.

Kazniti GNK Dinamo s 10.000 € zbog prikazivanja poruke neprimjerene sportskom događaju.”