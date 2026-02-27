Štimac: Bili smo bojažljivi u prvom dijelu, ali svi mogu biti ponosni kako smo prezentirali BiH

Podijeli :

HŠK Zrinjski Mostar

Nogometaši Zrinjskog oprostili su se od Konferencijske lige protiv Crystal Palacea, ali su časno pali.

Nakon 1:1 u Mostaru u prvoj utakmici, Zrinjski je u Londonu na Selhurst Parku ipak poražen od Crystal Palacea 2:0 i time je završio iznimno uspješnu europsku sezonu.

“Znali smo da je suparnik kvalitetniji. Prava je šteta što u prvoj utakmici nismo iskoristili šanse koje bi nam bile značajan podstrek za dolazak ovamo. Odigrali smo malo s bojazni u prvom poluvremenu i to mi se nije svidjelo, ali prezadovoljan sam što su momci pokazali u nastavku. Hrabrost, okomitost, probijanje po bokovima… Imali smo i poništen gol pa finu šansu Jurića za izjednačenje, ali što je tu je. Treba čestitati boljem protivniku i zaželjeti mu sreću. Neka i osvoje natjecanje pa da ovaj naš poraz bude opravdan”, komentirao je nakon utakmice trener Zrinjskog Igor Štimac.

Bilo mu je lijepo vratiti se na Selhurst Park.

“Bilo je predivno. Bilo je i navijača iz Derbyja i West Hama, bili su podrška. Ali i općenito naši navijači, skupilo ih se 1500. Nadam se da ih nismo razočarali.”

Ove je sezone Zrinjski dostojno predstavljao Bosnu i Hercegovinu.

“Svima je to jasno i svi mogu biti ponosni kako smo prezentirali zemlju. Veliko hvala navijačima koji su nas pratili gdje god smo igrali. Ovo je bila nezaboravna europska sezona. Sad se okrećemo domaćim obvezama i idemo ugrabiti trofeje koji su pred nama kako bismo i iduće godine imali jedno ovakvo putovanje”, zaključio je Štimac.