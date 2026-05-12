Kovačević uoči finala Kupa: Svi konkuriraju za susret s Rijekom

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Dinamo u srijedu igra finale Kupa protiv Rijeke na Opus areni, a utakmica počinje u 18 sati. Uoči susreta trener Dinama Mario Kovačević održao je konferenciju za medije na kojoj je najavio dvoboj. Dinamo u finale ulazi nakon pobjede 2:0 protiv Hajduka u derbiju, dok je Rijeka proteklog vikenda svladala Vukovar rezultatom 3:0.

“Vjerujemo u pobjedu”, rekao je Kovačević u samom uvodu.

Svoja očekivanja iznio je i Dion Drena Beljo.

“Drugačija utakmica od ovih koje smo igrali u ligi. Vjerujemo u našu kvalitetu, u jako smo dobroj formi”.

Na pitanje o zdravstvenom stanju momčadi, Kovačević je potvrdio da svi igrači konkuriraju za nastup, uključujući i Scotta McKennu.

“Svi smo spremni za utakmicu, i McKenna je tu. Svi konkuriraju. Svi žele pobijediti, sve ćemo učiniti da ne doživimo poraz.”

Beljo se osvrnuo i na pitanje reprezentacije, istaknuvši da se njegov stav nije promijenio.

“Često odgovaram na to pitanje, ništa se nije promijenilo. Ništa nije novo niti drugačije.”

Govoreći o samoj utakmici, Kovačević je poručio kako njegova momčad mora zaboraviti prethodne međusobne susrete i fokusirati se na finale.

“Trebamo zaboraviti prijašnje utakmice. Imamo dobre i kvalitetne igrače prema naprijed. Rijeka je dobra i tvrda ekipa, ali mi ćemo sve učiniti da dođemo do pobjede.”