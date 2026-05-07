Četiri kluba love prvo europsko finale u povijesti: Jedan od njih je i Matanovićev

Podijeli :

(AP Photo/Miguel Angelo Pereira) via Guliver Image

Nakon odigranih polufinala u najvećem europskom klupskom natjecanju, došao je red na drugo i treće najjače natjecanje, odnosno na Europsku i Konferencijsku ligu.

Prošlog četvrtka odigrane su prve utakmice polufinala te još uvijek ništa nije potpuno sigurno oko putnika u finale. Jedini susret gdje neizvjesnosti ne bi trebalo biti je ogled Crystal Palacea i Šahtara u Londonu jer je engleska momčad u gostima slavila s 3:1 u prvom polufinalu Konferencijske lige.

Upravo bi Orlovi mogli biti ekipa koja će danas ispisati povijest. Naime, klub iz južnog Londona igra svoju prvu europsku sezonu u povijesti te su stigli na korak od svog prvog finala.

U slučaju da izbore svoje mjesto u završnici u Leipzigu, tamo će sigurno igrati protiv debitanta u finalu jer čekaju pobjednika dvomeča između Strasbourga i Rayo Vallecana. Strasbourgu je najbolji uspjeh prije ovoga bilo polufinale Intertoto kupa dok Rayo igra svoju drugu europsku sezonu u povijesti te traže svoje prvo finale. U prvoj utakmici napravili su važan korak prema tome jer su slavili s 1:0 na domaćem terenu.

Što se tiče Europske lige, tamo tek jedna od četiri ekipe ima priliku izboriti svoje prvo finale. Riječ je o Freiburgu Igora Matanovića koji igra svoju najbolju europsku sezonu u povijesti. Njihov protivnik je portugalska Braga koja je slavila u prvom polufinalu s 2:1, a svoj jedini nastup u finalu Braga je imala 2011. godine.

U drugom polufinalu susreću se nekadašnji pobjednici Lige prvaka Nottingham Forest i Aston Villa. Forest je svoja dva naslova osvojio u sezona 1978./1979. i 1979./1980. dok su Villansi pehar podigli u sezoni 1981./1982.

U prvoj utakmici slavio je Nottingham s 1:0. Svi uzvratni susreti igraju se od 21 sat.