VIDEO / Štimac bez senzacije u Londonu, Crystal Palace bolji od Zrinjskog

Nogometaši HŠK Zrinjski Mostar nisu uspjeli napraviti senzaciju protiv engleskog Crystal Palacea u uzvratnoj utakmici doigravanja za nokaut fazu Konferencijske lige i porazom od 2-0 oprostili su se od daljnjeg natjecanja.

Prva utakmica odigrana u Mostaru završila je 1-1 pa je londonska momčad s ukupnih 3-1 izborila plasman u osminu finala, a momčad pod vodstvom Igora Štimca je završila svoje europsko putovanje.

U uzvratnoj utakmici na Selhurst Parku, prvo je u 36. minuti strijelac za Crystal Palace bio Maxence Lacroix, a konačnih 2-0 postavio je Evann Guessand u sučevom dodatku na kraju dvoboja.

Trener Igor Štimac iskoristio je sve dozvoljene izmjene u pokušaju da probije čvrstu englesku obranu, ali napadi Zrinjskog nisu uspjeli pronaći put do mreže domaćina.

