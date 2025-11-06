Hrvatski nogometaš će odmjeriti snage protiv Rijeke na Gibraltaru: ‘Bit će posebno igrati protiv kluba iz domovine’

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver

Nogometna euforija trese Gibraltar – večeras Lincoln Red Imps dočekuje Rijeku u trećem kolu Konferencijske lige, a lokalni su mediji jedinstveni: riječ je o “povijesnoj večeri na stadionu Victoria”.

Tribine su rasprodane, gradski radio danima emitira posebne emisije o europskom putu Lincolna, a optimizam se osjeti na svakom koraku. Gibraltar Broadcasting Corporation piše da je domaći prvak nakon pobjede nad Lechom stekao samopouzdanje i sada vjeruje u novi podvig.

“Ovo je prilika za potvrdu napretka gibraltarskog klupskog nogometa na europskoj sceni“, poručuje GBC.

Ulogu favorita mediji, naravno, daju Riječanima, no Lincoln se uzda u svoj teren, umjetnu travu i vjernu publiku. Trener Juanjo Bezares poručio je da njegova momčad neće odstupiti od borbenog pristupa:

“Imamo respekt prema Rijeci, ali nakon pobjede nad Lechom pokazali smo Europi da Lincoln Red Imps nije slučajni sudionik grupne faze. Ključna će biti disciplina i podrška s tribina.”

U domaćim redovima posebnu pažnju izaziva hrvatski veznjak Toni Kolega, koji ističe da mu je ovo susret od posebnog značenja.

“Bit će posebno igrati protiv kluba iz moje domovine. Rijeka jest favorit, ali mi na svom terenu nikome ne prepuštamo bodove olako… Atmosfera u svlačionici je sjajna i svi smo maksimalno motivirani.“

Prema pisanju Gibraltar Chroniclea, Lincoln već godinama predstavlja simbol uspjeha tamošnjeg nogometa, ali susret s Rijekom označava jedan od najvećih izazova u povijesti kluba. Analitičari dodaju da bi, ako ponovi igru iz dvoboja s Poljacima, domaćin mogao itekako otežati posao favoritu s Kvarnera.