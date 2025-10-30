Donedavni igrač Šibenika briljira u Gibraltaru, a uoči okršaja s Rijekom za SK poručuje: ‘Možemo ih pobijediti!’

Podijeli :

Prosječan Hrvat za Gibraltar je čuo uglavnom kao krajnju zapadnu točku Europe, vrata Mediterana koju s Afrikom dijeli svega 14 kilometara uskog tjesnaca. Ali, zahvaljujući nogometnom klubu Lincoln Red Imps ta mini državica sa svega 39.000 žitelja pozicionirala se i na nogometni atlas Europe. Crveni vragovi kako im glasi Nickname prvaci su svoje zemlje, a šira nogometna javnost za FC Lincoln čula je 2021. godine kada su preko latvijske Rige izborili plasman u grupnu fazu Konferencijske lige. Ovog ljeta taj klub iz Gibraltara šokirao je iznova pobijedivši poljski Lech 2-1 upisavši povijesnu, prvu pobjedu u europskim natjecanjima. Ovaj uspjeh tim je veći kada se zna da u tom prekomorskom teritoriju Velike Britanije egzistira dvadesetak klubova s manje od 300 registriranih nogometaša!

Odnedavno u tom klubu igra i Toni Kolega, 27-godišnji Zadranin, koji je prošle dvije sezone nastupao za HNK Šibenik. Ispadanjem Šibenčana u niži rang, Kolega je napustio Šubićevac, vratio se u rodni Donatov grad, gdje je samostalno trenirajući čekao neku novu priliku. Koja se i ukazala, ali s posve neočekivanom adresom.

“Otišavši iz Šibenika završetkom sezone trenirao sam samostalno ovo ljeto, potom odradio par treninga sa Zadrom. Čekao sam neku priliku, i onda se ukazala ta prilika za Gibraltar. Zvali su me iz Lincolna, bilo je to krajem 8.mjeseca. Vidio sam da su izborili grupnu fazu Konferencijske lige, to me privuklo, 5-6 jakih europskih utakmica, i za sada sam prezadovoljan”, referira nam iz Gibraltara Kolega.

Kako sam priznaje, ni u snu se nije nadao da će zaigrati u toj zemlji u kojoj je nogomet ipak prilična egzotika.

“Nisam očekivao da ću u Gibraltar, ali super sam zadovoljan. O ligi nisam iskreno znao ništa, znao sam da nije nešto jaka. Kao što sam rekao privukle su me te jake utakmice, do tada u karijeri nisam imao priliku igrati grupnu fazu, samo kvalifikacijske dok sam bio na Malti.”

O Lincolnu ovaj bivši talentirani stolnotenisač ima samo riječi hvale.

“Klub je odličan, jako dobro posložen, suigrači, trener su me sjajno prihvatili… Uvjeti su jako dobri, financije uredne, sve dolazi na vrijeme, u dan. Predobro su me primili stvarno, opuštena je atmosfera, prijateljska, gotovo obiteljska što mi odgovara. Top sve, od samog početka.”

Sama nacionalna liga broji 12 klubova, njihova imena vjerojatno znaju samo pasionirani ljubitelji nogometa ili kladioničari.

“Liga je slaba, razlika između nas i ostatka lige je ogromna, možda još 1-2 kluba mogu donekle parirati. Mi dobivamo 5-0, 6-0, igrači tih klubova su polu profesionalci, imaju svoja zanimanja i igraju onako iz hobija. Posjeta na utakmicama u ligi je skromna, ali u Europi nas je gledalo dvije i pol, tri tisuće ljudi.”

FC Lincoln je najtrofejniji gibraltarski klub s 29 osvojenih titula, u domaćoj ligi su neprikosnoveni, ali pobjedom nad prvakom Poljske pokazali su da su napredovali do te razine da mogu skinuti skalp i prvaku jedne jake europske lige.

“Lincoln je dobra ekipa, ima dosta Španjolaca, igrača koji su nastupali u 2. i 3. španjolskim ligama, tehnički i taktički su potkovani. Domaći igrači su redom reprezentativci. Kad me pitate Lincoln bi se u HNL-u ravnopravno borio s klubovima donjeg doma.”

Igrački kadar Lincolna prema Transfermarktu vrijedi tek 2,18 milijuna eura, onaj Lechov primjerice 43 milijuna, a u tom kadru Kolega je najskuplji (270.000 eur). No, možda važnije od tog podatka je onaj po kojem je ovaj skroman momak podrijetlom iz Kalija na otoku Ugljanu prvi Hrvat koji je zaigrao u Gibraltaru. Ako možda i nije prvi, onda je sigurno jedini barem za sada.

“Nisam čuo da je netko prije mene igrao ovdje. Drugih Hrvata nema. Ha, eto jedna zanimljiva sličica iz moje karijere…”

Vratimo se na tu pobjedu protiv Lecha, povijesne bodove donio je bivši igrač Beneventa Španjolac Rutjens u 88.minuti, na dodavanje Kolege.

“Lech nas je vjerojatno podcijenio, pogotovo nakon poraza u 1. kolu od Zrinjskog od 5-0. Višestruko su skuplja momčad, igraju puno jaču ligu, ali potpuno smo zasluženo dobili. Nije to bilo slučajno, da smo pukli jednom, dva puta po golu i to je to. Bili smo ravnopravni, čak i bolji u nekim dijelovima susreta. Ta pobjeda nam je podigla samopouzdanje, sigurno je sada lakše igrati u nastavku. Ali, i drugi protivnici će nas ozbiljnije shvaćati.”

Je li se slavilo dugo u noć?

“Proslavili smo trijumf naravno. Ipak je to povijesna pobjeda za njihov nogomet. Španjolski mediji su također dali veliki prostor toj utakmici. Je, snažno je odjeknula ta pobjeda nad Poljacima.”

Nedavno smo malo bolje upoznali gibraltarski nogomet u kvalifikacijskoj utakmici za SP. Iako se očekivala prava golijada u mreži Koleginog kolege iz kluba Hankinsa, gosti su napustili barokni grad sa “samo“ tri komada u mreži, treći su primili u nadoknadi.

“Puno se pričalo o toj utakmici, za njih je to bila velika prilika zaigrati protiv tako renomiranog suparnika. Zadovoljni su kako su prošli u Varaždinu, ipak je to ogromna razlika u svemu.”

Jedan od razloga zbog kojeg smo okrenuli Tonijev broj je i predstojeća utakmica u Konferencijskoj ligi protiv Rijeke koja će se igrati na Victoria stadionu 6. studenog.

“Rijeka? Mislim da se možemo s njima nositi, štoviše mislim da možemo i pobijediti Riječane! Kad smo mogli Lech onda možemo i momčad s Kvarnera. Ako budemo dobri, odigramo najbolje što možemo sve je moguće. Posebno kući, na umjetnoj travi. Rijeka je naravno favorit, ali i Lech je isto bio.”

Treba li se momčad Viktora Sancheza nekog igrača Lincolna posebno pripaziti?

“Ima par igrača koji mogu zapapriti, izdvojio bih De Barra, reprezentativca Gibraltara. Po vokaciji je desetka, neka špica, polušpica, jak je u duelima, nezgodan, ali ima još par dobrih igrača na koje treba pripaziti.”

Tu sigurno spada i Kolega?

“Ha, vidjet ćemo. Ja najbolje poznajem Riječane… Je, sigurno će me trener( Juanjo Bezares, 44 godišnji Španjolca op.a.) pitati neke stvari o Rijeci, taktici, igračima. Rijeka se dosta promijenila od lani, kada su bili prvaci, osvojili i Kup. Novi je trener, bit će zanimljivo sigurno.”

Kakav je život u Gibraltaru, cijene, klima?

“Život u Gibraltaru malo je skuplji od Španjolske, u kojoj živim, ali to je 10-15 minuta autom. Sve je to spojeno, u Gibraltaru su skuplji stanovi, hrana, kava u kafićima restoranima je otprilike ista kao u Španjolskoj. Standard je nešto viši, pa su i cijene nekretnina, najmova više. Klima je mediteranska, ugodna, za mene nije bilo tu većih promjena…”

Za kraj smo Tonija upitali kakvi su mu budući planovi, tek mu je 27 godina?

“Planovi? Za sada sam fokusiran isključivo na Lincoln. Imam ugovor do kraja sezone, pa ćemo vidjeti. Sada mi je dobro, zadovoljan sam, važno mi je da igramo do zime te europske utakmice.”

Povratak u HNL?

“Sigurno bih se volio vratiti, prošla sezona u Šibeniku u HNL-u mi je puno značila. HNL je postala jaka liga, neizvjesna, nema izrazitih favorita za prvaka, ali i borba na začelju je izjednačena. Kvaliteta lige je sve bolja, dobri igrači, utakmice…”

Kolega prati sva nogometna zbivanja u domaćem nogometu, najviše borbu za titulu u njegovoj Dalmaciji?

“Pratim sve u hrvatskom nogometu, jasno s posebnom pažnjom 3. NL-jug, borbu za 1.mjesto. Zagora je prva, ali mislim da će na kraju ili Zadar ili Šibenik, koji su podjednaki po kvaliteti biti prvaci te lige. Možda malu prednost dajem Zadru, ponajprije zbog Santinija, doveli su i Majića, moje prošlogodišnje suigrače sa Šubićevca, ali Šibenika ne smijemo otpisati iako je tamo i dalje situacija u klubu neizvjesna koliko znam. Bit će zanimljivo do kraja…”