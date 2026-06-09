Samo na SK1: Pogledajte meč Antonije Ružić protiv američke senzacije srpskih korijena

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Guliver

Nakon sjajnog posla u kvalifikacijama, pred Antonijom Ružić je prvi meč glavnog turnira na londonskoj travi, koji uživo možete pratite na Sport Klubu 1.

Mlada hrvatska tenisačica Antonia Ružić uspješno je otvorila ovogodišnju sezonu na travnatoj podlozi. Kroz zahtjevne dvostruke kvalifikacije izborila je plasman u glavni ždrijeb uglednog WTA 500 turnira u Londonu, a ples kuglica u glavnom ždrijebu donio joj je najtežu moguću suparnicu na samom startu.

Pratite na SK: Ružić izborila glavni ždrijeb Londona, poraz Vekić Vekić i Ružić pobjedama startale kvalifikacije u Londonu

Ružić će u prvom kolu igrati protiv šeste nositeljice, Ive Jović. Riječ je o 18-godišnjoj američkoj senzaciji, inače 19. igračici svijeta, čija je majka rođena u Splitu, a otac joj je iz Leskovca.

Jović je bivša juniorska pobjednica Wimbledona, a prošle je sezone osvojila i seniorski naslov na WTA 500 turniru u Guadalajari, kao i Challenger na travi u Ilkleyju.

Podsjetimo, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i subotnje kiše, organizatori su raspored zgusnuli na nedjeljni dvostruki program, no to nije omelo našu tenisačicu. Ružić je u prvom kolu kvalifikacija bila uvjerljiva protiv Japanke Aoi Ito, svladavši je s 6-3, 6-4.

Pravi maraton i veliku borbu donio je meč odluke za ulazak u glavni turnir. Nakon dva sata i 20 minuta igre, Ružić je slavila protiv iskusne 31-godišnje Australke Storm Hunter s rezultatom 6-3, 4-6, 7-5. Hrvatska tenisačica mogla je i ranije privesti susret kraju, no nakon propuštenog vodstva od 5-3 u trećem setu, pokazala je mentalnu čvrstinu i uspjela slomiti otpor neugodne suparnice u samoj završnici.

Ružić je druga najbolja Hrvatica na WTA ljestvici. Trenutno zauzima 58. poziciju, a ispred nje je Petra Marčinko koja je rangirana kao 50.

Protiv Jović danas od 12 sati kreće u lov na ulazak u pedeset najboljih, a meč možete pratiti uživo na Sport Klubu 1.