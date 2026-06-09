Vatreni i miljenik Dinamovih navijača imaju novog trenera: Talijanska legenda ‘otela’ posao Hrvatu

Bivši branič AC Milana 39-godišnji Ignazio Abate trebao bi postati trener Torina za kojeg igraju hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić i bivši igrač Dinama Sandro Kulenović.

Talijanski mediji su objavili da je postignut načelan dogovor i da bi Abate trebao potpisati dvogodišnji ugovor.

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Protekle sezone Talijan je ugodno iznenadio predvodeći Juve Stabiju do sedmog mjesta u drugoj talijanskoj ligi, a sada mu se ukazala velika prilika da sjedne na klupu Il Tora, koji su već nekoliko sezona u fazi stagnacije.