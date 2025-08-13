Pajaziti otkrio što će napraviti ako dođe do penala protiv Dinamo Cityja

Podijeli :

Robert Matić / hajduk.hr

Hajduk će u četvrtak u 20:45 na stadionu Air Albania u Tirani igrati uzvrat trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Dinamo Cityja.

Hajduk je u prvom susretu na Poljudu slavio 2:1 te je favorit i u uzvratu. Momčad Gonzala Garcije uoči ovog dvoboja ima niz od četiri pobjede u prvenstvu i Europi, uz jedan remi, i pokušat će ostati neporažena kako bi izborila prolazak u play-off Konferencijske lige.

Utakmicu su na konferenciji za medije najavili trener Hajduka Garcia i igrač Adrion Pajaziti:

Jakobušić: Dogovorio sam Pukštasov transfer od 12 mil. eura, Perišić nikada ne bi otišao da sam ostao

“Ovo je poseban osjećaj za mene. Igram doma. Moja obitelj će biti tu. Jako sam uzbuđen. Osobno sam igrao dobro u prošloj utakmici, ali ima stvari koje želim popraviti. Igrat ćemo na sjajnom stadionu. Navijači su čudesni. Mi Albanci smo domoljuban narod. Bio sam ponosan dok sam igrao ovdje”, rekao je veznjak Hajduka pa dodao:

“S kim god igramo, pokušavamo nametnuti svoj ritam. Analiziramo sami sebe i pokušavamo se popraviti. Analiziramo sami sebe i pokušavamo se popraviti. Spremni smo za penale ako se dogode. Ali nadam se da neće do njih doći. Ako bude trebalo pucati, dobrovoljno ću se javiti”, zaključio je Pajaziti.