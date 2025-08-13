Garcia uoči uzvrata: ‘Tek smo na početku procesa, ali posebno sam sretan zbog ovoga’

Hajduk je u prvom susretu na Poljudu slavio 2:1 te je favorit i u uzvratu. Momčad Gonzala Garcije uoči ovog dvoboja ima niz od četiri pobjede u prvenstvu i Europi, uz jedan remi, i pokušat će ostati neporažena kako bi izborila prolazak u play-off Konferencijske lige.

Utakmicu su na konferenciji za medije najavili trener Hajduka Garcia i igrač Adrion Pajaziti:

“Ovo je poseban osjećaj za mene. Igram doma. Moja obitelj će biti tu. Jako sam uzbuđen. Osobno sam igrao dobro u prošloj utakmici, ali ima stvari koje želim popraviti. Igrat ćemo na sjajnom stadionu. Navijači su čudesni. Mi Albanci smo domoljuban narod. Bio sam ponosan dok sam igrao ovdje”, rekao je veznjak Hajduka pa dodao:

“S kim god igramo, pokušavamo nametnuti svoj ritam. Analiziramo sami sebe i pokušavamo se popraviti. Analiziramo sami sebe i pokušavamo se popraviti. Spremni smo za penale ako se dogode. Ali nadam se da neće do njih doći. Ako bude trebalo pucati, dobrovoljno ću se javiti”, zaključio je Pajaziti, a onda je riječ dobio Garcia:

“Bit će teška utakmica. Igramo protiv dobrog protivnika. Ako ne budemo radili svoj posao, bit će opasni. Nadam se da ćemo početi s dobrim intenzitetom. Mislim da je prva utakmica bila dobra. U nekim trenucima nismo bili dobri, ali stvorili smo dovoljno šansi da pobijedimo s više golova razlike. Možemo neke male stvari raditi bolje.

U Europi ništa nije lako. Mi smo tek na početku jednog procesa. Protiv Zire smo primili gol iz mrtvog kuta, protiv Dinama smo primili eurogol, ali vratili smo se oba puta. Bitno je igrati kako želimo. Imamo otvoren sastav. Na nekim pozicijama neki igrači dobivaju previše minuta. Pokušavam rotirati, ali ne mogu na svim pozicijama.

Neki igrači su nam preopterećeni. Naporno radimo i natječemo se jer to je naša obaveza. Naša krila se poboljšavaju i sretan sam zbog toga. Dobili smo i Rebića pa postoji konkurencija na tim pozicijama”, rekao je strateg Hajduka pa zaključio:

“U Hajduku osjetite podršku navijača od prvog dana. Očekujem je i u Tirani. Oni neće doći samo ako se neka katastrofa dogodi. Oni vam daju osjećaj da ste uvijek doma i nikad niste sami. Nitko ne želi penale jer to znači da ćemo igrati jako dugu utakmicu. Pajaziti može pucati penal ako želi. Mislim da nema straha ni u jednoj stanici svog tijela.”