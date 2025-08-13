Hajduk ga otpisao, nije prošao probu u njemačkom trećeligašu pa je sada potpisao za Karlovac

Podijeli :

Guliver Images

Niko Đolonga, 21-godišnji desni bek, novi je igrač Karlovca, člana SuperSport Prve NL.

Đolonga je ovog ljeta napustio Hajduk nakon isteka ugovora, a nakon kratke epizode na probi u njemačkom trećeligašu Schweinfurtu, gdje nije potpisao ugovor, odlučio se za povratak u Hrvatsku.

Bivši junior Hajduka bio je dio generacije koja je stigla do finala juniorske Lige prvaka, u kojem je poražena od AZ Alkmaara, no u seniorskoj konkurenciji upisao je tek dva nastupa. Tijekom karijere bio je i na posudbi u Solinu, gdje je sakupio 20 nastupa u drugoj ligi, a jednom je nastupio i za hrvatsku U-19 reprezentaciju.

Prema podacima Transfermarkta, Đolongina tržišna vrijednost trenutačno iznosi 100 tisuća eura. U Karlovcu će surađivati s trenerom Igorom Pamićem.