U niželigaškoj utakmici slavili čak 31:1, gol padao svakih 180 sekundi

Podijeli :

Guliver image

Hrvatski nogomet opet je ponudio zanimljivu priču.

Nogometna utakmica Treće županijske lige Bjelovarsko-bilogorske županije koja je odigrana ove nedjelje u okolici Bjelovara završila je 31:1. U naselju Podgorci, koje se nalazi u sastavu općine Rovišće, sastali su se domaći Hrvatski Sokol i gostujući Galovac.

Galovac je u Podgorce, kako piše Bjelovar.live, stigao s tek devetoricom igrača i cijelu je utakmicu tako igrao, pa je pravo čudo da su, ionako igrački inferiorni, uspjeli postići i taj jedan pogodak. Klub se nalazi u teškoj situaciji i jedva su se skupili za to gostovanje. U prosjeku svake nepune tri minute pao je gol na utakmici.

Galovac je prikovan za dno tablice sa samo jednim bodom u 17 kola, dok je Hrvatski sokol drugoplasirani.

Hrvatski Sokol nakon ove utakmice ima gol razliku 95:16, dok je Galovac na 10:116.