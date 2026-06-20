Turci u očaju nakon eliminacije: ‘Sramimo se, ovo je neprihvatljivo’

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Nogometna reprezentacija Turske izgubila je minimalnim rezultatom 1:0 od Paragvaja i tako praktički završila svoje sudjelovanje na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Turska je tijekom utakmice dobila golemu pomoć od paragvajskog reprezentativca Almiróna. Pred kraj prvog poluvremena, u raspravi s jednim turskim igračem, Almirón je stavio ruku na usta kako se ne bi vidjelo što govori. Prema novom pravilu, poznatom i kao “Viniciusov zakon”, takav potez povlači automatski crveni karton, kojeg mu je sudac bez oklijevanja i pokazao.

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Iako je Turska cijelo drugo poluvrijeme imala igrača više, nije uspjela preokrenuti rezultat. S obzirom na to da je u prvom kolu izgubila i od Australije (2:0), turska reprezentacija je i službeno ispala s turnira kolo prije kraja grupne faze.

Ovakav rasplet posebno je teško pao mladom turskom dragulju Ardi Güleru, koji nakon susreta nije skrivao razočaranje.

“Želimo se ispričati svima, sramimo se. Svi mi igramo za vrhunske klubove i morali bismo pružati puno bolje partije na ovakvom natjecanju. U dvije utakmice nismo uspjeli postići niti jedan pogodak i to je jednostavno neprihvatljivo”, izjavio je samokritični ofenzivac Real Madrida.

Turskoj je na ovom turniru preostala još samo jedna utakmica, i to ona protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, koja za njih više nema rezultatski značaj.