Nevjerojatni Pogačar srušio rekord i došao nadomak osvajanja Tour de Francea

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(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Fenomenalni Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) pobjednik je 19. etape ovogodišnjeg izdanja najveće svjetske biciklističke utrke "Tour de Francea" vožene od Gapa do vrha uspona na mitski Alpe d'Huez u dužini od 127.9 kilometara.

Pogačar je do svoje pete etapne pobjede na ovogodišnjem “Touru”, a 26. u karijeri, stigao sa šest sekundi prednosti u odnosu na drugog Francuza Lennyja Martineza (Bahrain Victorious), odnosno devet sekundi ispred trećeg Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education-EasyPost).

No, Martinez i Carapaz su početkom zadnjeg uspona, 13.8 kilometara dugog Alpe d’Hueza, imali više od tri minute prednosti u odnosu na Pogačara, samo da bi sjajni Slovenac krenuo u nezadrživi napad kojim je prestizao sve vozače koji su se nalazili u bijegu koji se odvojio od glavne skupine u ranoj fazi etape. Pogačar je zadnju trojicu bjegunaca, Martineza, Carapaza i Amerikanca Seppa Kussa (Visma-Lease a Bike), uhvatio oko dva kilometra prije cilja i tada je bilo jasno kako je jedini mogući ishod etape njegova pobjeda.

Na kraju je Pogačaru izmjereno vrijeme od 35:27 minuta od početka uspona na Alpe d’Huez do vrha čime je postavio najbolje vrijeme u povijesti na ovom usponu koji se na “Touru” koristi od 1952. godine. Time je za 2:08 minuta popravio dosadašnji rekord kojega je od 1997. godine držao Talijan Marco Pantani.

Također, Pogačar je postao tek drugi vozač u povijesti koji je trijumfirao na Alpe d’Huezu u žutoj majici vodećeg u ukupnom redoslijedu, prije njega to je uspjelo samo Britancu Geraintu Thomasu 2018.

Dva dana prije završetka “Toura” Pogačar ima velikih 7:11 minuta prednosti ispred drugog Belgijanca Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-Hansgrohe), odnosno 9:42 minuta ispred trećeg momčadskog kolege Meksikanca Isaaca Del Tora (UAE Emirates-XRG) te će se gotovo sigurno pridružiti Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinaultu, Belgijancu Eddyju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu na vrhu ljetvice svih vremena s pet ukupnih pobjeda na “Touru”.