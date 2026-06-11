Dalić: Najzahtjevnije natjecanje za mene. Neki jedva čekaju aferu, a igračima sam zahvalan

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Pred Vatrenima su novi izazovi, nakon ruskog srebra i katarske bronce na redu je svjetska smotra u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić dao je ekskluzivni intervju za Večernji list u kojem se prvotno dotaknuo žali li za nekim odlukama…

“Možda, možda… Evo, pada mi na pamet naše finale u Moskvi, kada smo odlučili da protiv Francuza brani Subašić koji je bio ozlijeđen. Tko zna, možda bi se stvari odvile drukčije da sam razgovarao s njim te mu objasnio da s obzirom na njegovo stanje nije dovoljno spreman braniti. Međutim, gledajući cijelo prvenstvo i Subašićev doprinos, odluka da brani s ljudske je strane bila normalna. Ali, iz ove perspektive možda bi ta odluka da stavimo na vrata sto posto spremnog vratara – a tada je to bio Lovre Kalinić – donijela drukčiji rasplet utakmice. Inače, pokazalo se da su sve odluke koje smo kao stožer donosili proteklih osam i pol godina bile ispravne. Rezultat nam daje za pravo. Nemam si razloga bilo što predbacivati.”

Zanimljivo pitanje bilo je upućeno Daliću, odnosno vlada li strah kod reprezentativaca za neke njegove medijske istupe?

“Ne vladam namećući strah, niti je to moj cilj, nego samo poštovanje, respekt. Kada su reprezentativci na okupu – i oni ostali oko reprezentacije – nema potrebe za puno komentiranja. Jer, novinari uvijek žele nešto ‘sočno’, i onda se od jedne izgovorene riječi prenese nešto sasvim drukčije. I samo nastane problem, i meni, i igraču. Takvih je situacija bilo i ranije, pa sam na to upozorio, a svi su to prihvatili i drže se toga. To nam u konačnici donosi rezultat. Nema potrebe da se prljavo rublje iznosi u javnost. Svaki problem – ako postoji – možemo riješiti unutar svlačionice, razgovorom, internom komunikacijom. To je jako važno. Nije to strah kod igrača, nego respekt prema mojoj sugestiji da je bolje da ne govore u medijima – za uspjeh svih nas. Sigurno uvijek ima situacija koje nisu dobre, nije uvijek sve idealno, ali ako one odu van i mi se moramo time baviti, otići ćemo u krivom smjeru. A neki aferu jedva čekaju. Zato sam zahvalan igračima što su prihvatili takvo moje razmišljanje.”

Otkrio je i što treba za dobar rezultat.

“Često se spominjala sreća i ozračje, a najvažniji su ipak kvaliteta stožera i momčadi, rad, trening, priprema, taktika, analiza, skautiranje. Ozračje može biti ne znam kako veselo i pozitivno, ali ako nemaš dobrog izbornika i stožer, dobru pripremu za suparnika i utakmice, onda ne možeš puno napraviti. Mi se itekako bavimo taktikom; dapače, rad na taktici i na pripremi još smo nadogradili stvaranjem ozračja. I ostvarili uspjeh. I to ne bilo kakav, nego na svjetskoj razini. Samo srećom i ozračjem ne osvajaju se medalje.”

Upitan je i je li za njega ovo natježe natjecanje otkako je izbornik.

“Ovo je za mene sigurno najzahtjevnije natjecanje. Uoči Rusije 2018. nisu postojala nikakva očekivanja od reprezentacije, a napravili smo lijepu priču. Potom nam se isto poklopilo i u Kataru. A sada, nakon dvije svjetske medalje, očekuje se isto, a to je jako teško ponoviti. Ni puno veće nogometne sile od Hrvatske to nisu uspjele. Zbog tih očekivanja ovo je najzahtjevnije prvenstvo. Ne smijemo podleći euforiji, nego moramo biti pametni, strpljivi, ići korak po korak, nastojati napraviti dobar rezultat u skupini i plasirati se u eliminacijsku fazu. A sve dalje od toga bio bi uspjeh. Prvi cilj Hrvatske uvijek mora biti plasman na Svjetsko i Europsko prvenstvo, a drugi – na njima proći skupinu.”

Imao je i poruku za navijače.

“Neću se razmetati velikim, nerealnim obećanjima. Vjerujem u reprezentaciju, znam da ona ima kvalitetu, ali sam i realan – znam da ima boljih reprezentacija od nas, primjerice po broju raspoloživih vrhunskih igrača. Ipak, bilo je boljih momčadi od nas i 2018. i 2022. godine, pa smo napravili nešto. Jasno, za takav rezultat mora se puno toga poklopiti; dobar rad stožera, podrška Saveza, kvaliteta i raspoloživost igrača te snažna potpora navijača, pa i medija. Jer, svi imamo isti cilj”, zaključio je.