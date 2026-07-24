Igrači Pafosa nakon poraza od Hajduka trenirali u dalmatinskom klubu

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Luka Kolanovic via Guliver Image

Hajduk je napravio važan korak prema plasmanu u treće pretkolo Europske lige nakon što je na Poljudu svladao ciparski Pafos rezultatom 2:0 u prvoj utakmici drugog pretkola. Splićane je u vodstvo doveo Michele Šego preciznim pogotkom iz slobodnog udarca u 56. minuti, dok je konačnih 2:0 postavio Dario Melnjak devet minuta kasnije.

Uzvratni susret igra se u četvrtak, 30. srpnja, na Cipru. U slučaju prolaska, Hajduk će u trećem pretkolu igrati protiv austrijskog Salzburga, a prvu utakmicu tog dvoboja odigrat će na domaćem terenu. Ako, pak, ispadne od Pafosa, europski put nastavit će u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje ga čeka pobjednik susreta između gruzijskog Dinama Tbilisija i litavskog Žalgirisa. Gruzijska momčad u prvoj je utakmici stekla veliku prednost pobjedom 3:0.

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Nogometaši Pafosa nakon poraza nisu odmah napustili Hrvatsku. Ciparska momčad ostala je u Dalmaciji kako bi se pripremila za uzvratnu utakmicu, a regeneracijski trening odradila je na stadionu hrvatskog trećeligaša NK Solina.

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Pafos je na svojim društvenim mrežama podijelio video s treninga te zahvalio domaćinima na gostoprimstvu.

“Pripreme za četvrtak su već u tijeku! Hvala NK Solinu što ste nas ugostili”, poručili su iz ciparskog kluba.