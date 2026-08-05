Trener Žalgirisa: ‘Osjetio sam auru Poljuda kad je trener bio Dambrauskas. Hajduk danas igra nestabilno’

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Robert Matić/Hajduk.hr

Nakon Dinama, doduše onog iz Tbilisija, u Žalgirisu se nadaju novom čudu te iz Europe žele izbaciti i Hajduk. Njihov trener Andrius Skerla raspričao se uoči okršaja sa Splićanima.

“imali smo dobar tjedan. Kad pobijedite, igrači se brže oporavljaju. Imali smo dovoljno vremena za oporavak i pripremu ove utakmice. Čeka nas ozbiljan izazov, ali igramo kod kuće, pred punim stadionom. Znamo kakav nam protivnik stiže, ali spremni smo”, rekao je Skerla (49), bivši branič baš Žalgirisa, ali i PSV-a krajem 90-ih godina prošlog stoljeća te dugogodišnji reprezentativac Litve.

O podvigu Žalgirisa i pobjedi 7:2 u revanšu protiv Dinamo Tbilisija u prethodnoj rundi Konferencijske lgie u Litvi se i dalje priča.

“Emocije su bile takve da ih ne proživite tako često kao trener i igrač. Nije bilo lako, dobili smo mnogo pažnje medija, navijača i svih oko nas. Ali to je prošlost. Moramo se vratiti u sadašnjost. Volio bih da nam ta utakmica bude poticaj za nešto posebno ponovno.”

Trener Žalgirisa priznao je kako je već imao prilike upoznati Hajduk iz prve ruke. Kada je trener splitskog kluba bio Litvanac Valdas Dambrauskas, Skerla mu je stigao u posjet i pratio ga kako radi s momčadi.

“Šalimo se da je to bilo stažiranje… To je velik klub s golemom zajednicom navijača. Bio sam na njihovim utakmicama i treninzima, osjetio auru stadiona. To je nešto nevjerojatno kako ljudi kole nogomet i klub. Impresije su bile snažne”, otkrio je Skerla.

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Baš zbog tog grotla Poljuda, Skerla je priznao da bi volio da se uzvrat igra u Litvi, a ne u Splitu.

“Volio bih da ne moramo na uzvrat u tako teškoj situaciji. Napravili smo čudo u prethodnoj rundi, ali čuda se ne događaju često. Morate shvatiti da je Hajduk momčad potpuno drukčijeg kalibra. Ako ponovimo rezultat iz prve utakmice u Tbilisiju, imali bismo jako male šanse za oporavak.”

Skerla se osvrnuo na promjenjivu formu Hajduka u početnom dijelu sezone.

“Možda sad ne pokazuju rezultate koje navijači očekuju, ali invididualno su snažni. Bolje igraju kod kuće, a vani lošije. Imaju dobru kombinaciju iskusnih i mladih igrača. Teško je predvidjeti koju će postavu trener odabrati jer dosta rotira i vjerojatno traži najbolju opciju. Zasad im je igra dosta nestabilna.”

Pohvalio je Hajdukova igrača Rokasa Pukštasa.

“On je jedan od lidera i ključnih igrača. Vrlo je aktivan, konstantno traži loptu, dobro dribla i ističe se. Može igrati kao podrška veznom redu ili kao ofenzivni veznjak i sad je postigao pogodak.”

Nakon teškog poraza Kauno Žalgirisa protiv Dinama u kvalifikacijama Lige prvaka (5:0) od Žalgirisa iz Vilniusa očekuje se bolja partija. Hoće li zbog tog poraza zaigrati malo opreznije?

“Vidimo kakav je nivo hrvatskog nogometa i koliko su im jaki igrači. Ali, igramo doma. Kad bude potrebno, branit ćemo se, ali s loptom u posjedu možemo stvoriti šanse i zabiti gol. Kako sam rekao i prije utakmice s Dinamo Tbilisijem, želim da se naši suparnici ne osjećaju ugodno”, zaključio je Skerla.