VIDEO / Capan za SK uoči Hajduka o Garciji i Livaji: ‘Ovime me oduševio na prvom treningu’

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Bivši prvotimac Bijelih i kapetan Hajdukovih juniora koji su igrali finale Lige prvaka, Marko Capan, u razgovoru s našim Denisom Draganovićem najavio je dvoboje svog Žalgirisa i momčadi Gonzala Garcije u 3. pretkolu Konferencijske lige.

“U Hajduku mi je zadnji trener bio Garcia, pod kojim se taktički sve znalo, imao je jasne zahtjeve za svakog igrača. Ovdje je nogomet više ‘dvilji’ i orijentiran na fizičke zadatke pa mi je trebalo malo više vremena na adaptaciju. Problem su i umjetni tereni, ali na sve sam se naviknuo”, rekao je Capan za Sport Klub i nastavio:

“Preferiram španjolski način nogometa, fokusiran na posjed, a Garcia me oduševio već na prvom treningu kada je svakome objašnjavao što točno traži i zašto nešto treba odraditi u igri na upravo taj način. Uvijek je sve objašnjavao i imalo je smisla. Kliknuli smo, ali uskoro sam ozlijedio leđa, pa su došli novi igrači i odlučio sam u Žalgirisu tražiti novu priliku.”

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Nakon čudesnog preokreta u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, u kojem je njegov Žalgiris nadoknadio poraz od 0:3 protiv Dinamo Tbilisija i u uzvratu ih razbio sa 7:2, Capan je doznao da je idući suparnik upravo Hajduk.

“Nakon i naše i njihove prve utakmice nismo očekivali da ćemo ići na Hajduk. Kada sam vidio da gube, nije mi bilo drago, jer uvijek Hajduku želim prolaz i dobar rezultat. Ali kasnije sam bio sretan što se vraćam na Poljud i da opet mogu doživjeti atmosferu u tom gradu”, priznao je pa se dotaknuo i dolaska Željka Sopića u litavski nogomet nakon preuzimanja klupe Kauno Žalgirisa, Dinamovog suparnika u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

“Sopić nema dlake na jeziku, uvijek će reći što mislim. Dobro je da je tu, jer će podići razinu nogometa u Litvi. Liga je vrlo izjednačena, prvi i šesti su u par bodova razlike, ali upravo nam je Kauno najveći konkurent za osvajanje titule.”

A što je još rekao o specifičnostima lige, navijačima koji dolaze na Poljud, igranju s Ivanom Rakitićem, učenju od Ivana Perišića i Marka Livaja, ali i iskustvu treniranja pod Gennarom Gattusom, pogledajte u videu.

Prva utakmica 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu između Žalgirisa i Hajduka igra se u četvrtak, 6. kolovoza u Vilniusu, a uzvrat je na Poljudu tjedan dana kasnije.

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