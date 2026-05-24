Trener Tottenhama obećao ostati u klubu čak i da ispadnu iz Premier lige

Trener Tottenhama Roberto De Zerbi ponovio je svoju predanost klubu iz Premier lige kojem prijeti ispadanje, rekavši da će ostati čak i ako ispadne u drugu ligu.

Tottenham ima dva boda više od West Hama na posljednjem mjestu koje vodi u opstanak, a domaći remi s Evertonom u nedjelju u njihovoj posljednjoj ligaškoj utakmici sezone gotovo sigurno bi bio dovoljan da osigura opstanak, jer klub iz sjevernog Londona ima bolju gol-razliku.

Međutim, ako izgube od Evertona, a West Ham pobijedi Leeds United, Tottenham bi mogao ispasti iz prve lige prvi put od 1977. godine.

U travnju je De Zerbi rekao da će ostati na čelu kluba sljedeće sezone bez obzira na rezultate. Na pitanje u petak hoće li održati riječ, Talijan je novinarima rekao: “Da, sve potvrđujem.

I dalje je čast biti trener Tottenhama, čak i ako u nedjelju igramo za borbu za opstanak, to nije problem. Smatram nogomet nečim više od (ligaške) tablice. Borimo se za nešto vrlo važno za sve. To je nogomet. Ali imamo dovoljno kvalitete. Da biste napali pritisak, morate pronaći hrabrost u sebi, razumjeti situaciju i prisiliti se da date sve od sebe”, dodao je De Zerbi.