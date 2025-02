Trener Šibenika najavio Dinamo: ‘Idemo se mi nadigravati i u Maksimir’

Podijeli :

HNK Šibenik

Dinamo i Šibenik će otvoriti 21. kolo SuperSport HNL-a u petak, 9. veljače, od 18 sati na Maksimiru.

Zagrepčani će pokušati doći do tri boda nakon što su u prošlom kolu doživjeli poraz od Osijeka (2:1) na Opus Areni, dok će Šibenik tražiti nastavak uspješnog niza bez poraza u drugom dijelu sezone, nakon remija protiv Osijeka i Slaven Belupa.

Trener Šibenika, Rajko Vidović, priznao je da je Dinamo favorit, ali istaknuo da njegova momčad ne strahuje od izazova.

“Jasno je da su oni favoriti. Usudio bih se reći da je Dinamo najbolja momčad u Hrvatskoj. Svoju kvalitetu dokazali su u Ligi prvaka svladavši Milan. Mislim kako su dolaskom novog trenera još unaprijedili igru. Bili su oni odlični i u Osijeku, ali su pokazali kako su i ranjivi. Dobro smo ih izanalizirali. Imamo mi svoj plan za Maksimir, naravno da vam ga neću otkriti… Igramo dobro zadnjih nekoliko utakmica i baš se veselim dvoboju s Dinamom”, rekao je Vidović.

On nije otkrio taktiku, ali je dodao:

“Mi izuzetno poštujemo i Dinamo i Hajduk i sve druge klubove iz vrha našeg nogometa. Ali, držimo da se sa svima možemo nositi. Pitate me za posjed? Pa, Hajduk je gostovao kod nas na Šubićevcu i nisam baš vidio da je bio dominantan u posjedu… Idemo se mi nadigravati i u Maksimir. Šteta je što će nam u napadu faliti kartonirani Santini i Božić. Svakome bi nedostajala takva dva igrača, ali veseli me da su svi igrači koji su do sada ulazili s klupe odlično odrađivali svoj posao. To je bogatstvo za svakog trenera, pa tako i za mene”, zaključio je.