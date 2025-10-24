Trener Malmöa: Naravno da smo razočarani, Dinamo nije imao velike prilike

Podijeli :

CTK via AP Images via Guliver Images

Trener švedskog Malmöa očekivano je bio razočaran kasno primljenim golom u remiju protiv Dinama (1:1).

Malmö je vodio čitavo drugo poluvrijeme, ali je kapitulirao u sudačkoj nadoknadi kada je Varela iz blizine poentirao za velik bod Dinama.

“Naravno da smo razočarani nakon što su izjednačili. Mislim da nam Dinamo nije stvorio neke velike i čiste prilike za postizanje pogotka”, smatra trener švedskog prvaka Anes Mravac.

“Na početku drugog poluvremena bili smo blizu povećanja vodstva tako da smo razočarani što nismo pobijedili s obzirom na to kako je utakmica izgledala. Ali idemo dalje i izvući ćemo puno pozitivnih stvari iz ove utakmice.”

Mravac je istaknuo da je obrana ključna.

“Obrana je broj jedan za naše uspjehe u Europi i domaćem prvenstvu. Znamo da imamo napadački vješte igrače, ali moramo staviti obranu na prvo mjesto. Radili smo to jako dobro protiv Norrköpinga, a danas smo pokazali da to možemo i na međunarodnom nivou protiv jako dobrog Dinama.”