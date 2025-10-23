VIDEO / Malmo šokirao Dinamo na samom isteku prvog poluvremena

Podijeli :

Malmo je poveo protiv Dinama u susretu 3. kola Europa lige. Domaći veznjak, Oscar Lewicki, pogodio je glavom nakon udarca iz kuta u 47. minuti prvog dijela. Lopta se odbila od tla i prevarila Ivana Nevistića na vratima Dinama, koji ju je imao na ruci, ali na kraju je ipak završila u mreži.

