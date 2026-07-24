Sprema se senzacija: U Istru stiže nekadašnji igrač Reala?

Podijeli :

Ruben Albarran via Guliver

Smail Prevljak je otišao put Zagreba, ali Istra 1961 sprema velike stvari u napadu.

Kako doznaje tportal, vrlo blizu dolaska u Pulu je Mariano Diaz, 32-godišnji napadač španjolskog prvoligaša Alavesa.

Istra i Alaves već godinama blisko surađuju, a nekadašnji igrač Real Madrida nije u ozbiljnim planovima španjolskog kluba te bi sezonu mogao provesti na posudbi na Aldo Drosini.

Diaz iza sebe ima vrlo zanimljivu karijeru. Igrao je za Real Madrid, Lyon i Sevillu, a najviše nastupa upisao je u dresu Kraljevskog kluba. Za Real je odigrao 84 utakmice te postigao 12 pogodaka uz tri asistencije.

Međutim, zbog raznih ozljeda u posljednje tri sezone skupio je samo 25 nastupa, od kojih je otprilike polovicu upisao prošle sezone u dresu Alavesa.

Zaključi li se posao, na Drosinu bi stiglo možda i najzvučnije pojačanje ikad u povijesti kluba.