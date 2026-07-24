Pretresi u BiH, s cijelim slučajem povezan je i Zvjezdan Misimović?

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Str/Guliver

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od petka ujutro provode pretrese na području Banje Luke i Gradiške u sklopu istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje kaznenih djela zlouporabe službenog položaja odgovorne osobe i pranja novca.

Predmet istrage je predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba Borac, Zvjezdan Misimović, koji se javio u prostorije SIPA-e u Banjoj Luci, gdje će biti ispitan Neki mediji navode kako je i Misimović uhićen, ali portal Reprezentacija.ba je napomenula kako to nije slučaj.

Glasnogovornica SIPA-e Jelena Miovčić iznijela je detalje.