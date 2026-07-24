Guardiola poslao odbijenicu Maldiniju

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver Image

Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola (55) ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) da sjedne na klupu "Azzurra".

Talijanski mediji navode kako je Guardiola poslao odbijenicu novom tehničkom direktoru FIGC-a Paolu Maldiniju.

Bivši menadžer Manchester Cityja, Bayerna i Barcelone nekoliko je dana razmišljao o ponudi, a onda se ipak zahvalio na pozivu.

Sky Italy izvještava da je njegova odluka bila posljedica osobnih razloga koji nadilaze nogomet.

U viziji FIGC-a, Guardiola je trebao biti središnja figura novog projekta “Azzurra” koji ima za cilj obnovu talijanskog nogometa na čvrstim temeljima. Premda je četiri puta bila svjetski prvak, Italija se nije uspjela plasirati na zadnja tri World Cupa.

Na “Čizmi” pišu kako su alternativni kandidati za izborničku ulogu Roberto Mancini i Andrea Pirlo.