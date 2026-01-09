Tottenham dovodi Brazilca iz Neymarovog kluba

Podijeli :

(Photo: Pedro Teixeira Fotoarena) via Guliver Image

Siječanski prijelazni rok je u punom jeku, a kao i inače posebno su aktivni u Engleskoj. Jedan od aktivnih klubova je Tottenham koji je naumio pojačati obrambeni dio ekipe.

Klub iz sjevernog Londona dovodi lijevog beka iz brazilskog Santosa za koji igra Neymar. Spursi su, prema Fabriziju Romanu, dogovorili sve sa Santosom oko transfera mladog lijevog beka Joaa Victora de Souze Mendesa.

Riječ je o 19-godišnjaku koji je za Santos upisao 24 nastupa u prvoj ligi te osam u drugoj ligi kada je brazilski klub tamo bio. Zabio je jedan gol u tamošnjoj Serie A, upisao je i dvije asistencije u protekloj sezoni u kojoj je Santos na krilima Neymara izborio ostanak u prvoj ligi.

Tottenham će Santosu platiti 15 milijuna eura, a u nedjelju bi trebale biti obavljene sve formalnosti oko ugovora i liječničkog pregleda.